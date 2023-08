Este 5 y 6 de agosto se realizará el Examen Ordinario de Admisión 2023-II de la Universidad Nacional del Centro del Perú (UNCP). “Para este proceso hay 5 116 postulantes (incluido las sedes de Tarma y Satipo) quienes competirán por vacantes de 37 carreras profesionales, se ha incrementado el número de inscritos cuando el promedio era de 4 a 5 mil”, manifestó el titular de la Dirección de Admisión de la UNCP, Miguel Ramón Llulluy. Son 665 vacantes para el proceso ordinario.

Panorama

Este 5 de agosto acudirán los postulantes de las áreas I y IV; y el 6 las áreas II, III y V. “Cabe precisar que la Contraloría ha observado el horario de cierre de puertas, nosotros dábamos una tolerancia de 10 minutos; no obstante, ahora sí o sí se cerrarán a las 8:00 a.m., desde las 6:30 a.m. ya pueden ingresar. Se les pide puntualidad”, señaló. Hay más postulantes para las carreras de Medicina Humana, Ingeniería Civil, e Ingeniería de Sistemas.

Asimismo, para garantizar la seguridad y evitar suplantaciones, así como el ingreso de aparatos electrónicos. Ramón Llulluy, aseveró que se cuenta con cuatro anillos de seguridad y se tendrá la presencia de la PNP. “Para aquellos que quieran meter artefactos, que lo piensen bien, podremos detectar ello, además se usará la identificación biométrica, entre otras medidas”, señaló.

Recomendó a los postulantes acudir con buzos, a veces en las casacas le cosen artefactos, y quieren evitar ello. “La fiscal Rosa Berrios Rojas, personal de OCI, estarán presentes para resolver cualquier inconveniente. Postulantes deben traer su ficha de inscripción y su DNI”, finalizó.

Autoridad dio a conocer que se tiene un total de 5 570 postulantes para 1446 vacantes (CEPRE, examen ordinario, y las diversas modalidades).

