Aunque los casos positivos de COVID-19, se han disparado, tal es así que ayer se la sala situacional reportó 1013 contagiados, la cifra más alta durante la pandemia en la región Junín, no ocurre lo mismo con las hospitalizaciones que se han reducido y solo 66 pacientes ocupan las camas de los hospitales, la mayoría de los enfermos son enviados a cuarentena a sus domicilios.

El director de Epidemiología de la Diresa Junín, Luis Zúñiga informó que del 10 al 11 de enero se registró 577 nuevos casos nuevos y del 11 al 12 de enero se notificaron 1,013, La cifra de contagios más alta por día que se presenta en Junín. ”En los primeros días de enero se registran cerca de 3 mil 300 casos nuevos de Covid-19, cifra equivalente a los notificados entre noviembre y diciembre del año pasado. Acotó que esto se debe a las consecuencias de fiestas de Año Nuevo. Los contagiados en su mayoría se encuentran en un estado leve o moderado. Además el 30% de los contagiados no cuentan con ninguna vacuna.

Según el reporte de la Dirección Regional de Salud de Junín, hasta ayer figuraban un cuadro de 519 camas programadas para COVID en aislamiento COVID Y 66 están ocupadas. Mientras que de las 61 camas programadas en UCI, solo 19 camas están ocupadas por pacientes graves.

sin demanda. El director del hospital Carrión, Jorge López Peña atribuyó este nuevo panorama, a la vacunación, ya que la mayoría tienen las dos dosis de la vacuna contra la COVID-19. Ayer, en el Carrión, solo habían 16 pacientes hospitalizados, 4 pacientes en UCI Tambo y 12 en área covid del hospital antiguo. Cuando en el pico de la primera y segunda ola, llegaban hasta 100 hospitalizados.

“El estado de estos pacientes no era para internarlos, si tenían algunos síntomas como dolor de garganta o malestar general, no necesitaban oxígeno, estaban saturando adecuadamente, no había temperatura elevada y se les dio tratamiento para que se recuperen en casa”, acotó.

Actualmente en el hospital Carrión se cuenta con 30 camas de cuidados intensivos disponibles en la UCI Tambo y solo 4 están ocupadas. Además de las 20 camas para aislamiento COVID en el hospital antiguo, solo 12 camas están ocupadas, detalló.