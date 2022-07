En la región Junín, se realiza el monitoreo de los casos de violencia escolar que se presentan en las instituciones educativas a fin de prevenirlos y tener una convivencia saludable. A la fecha, se han reportado 122 casos, de ellos, los más predominantes son: agresión psicológica, violencia física y sexual. Los casos de violencia estudiantil, derivados del bullying y el maltrato por parte de personal educativo, es monitoreada por los especialistas de la Dirección Regional de Educación de Junín- DREJ y las UGELs

La distribución de casos de violencia por UGELs, es la siguiente: Chanchamayo (4), Chupaca (7), Concepción (9), Huancayo (34), Jauja (20), Junín (18), Pangoa (7) , Pichanaqui (5), Río Ene Mantaro (2), Río Tambo (2), Satipo (8), Tarma (3) y Yauli (3). A la fecha, se encuentra en marcha el Plan de Prevención y Atención de la Violencia Escolar 2022, con la cual, junto a otras instituciones estratégicas, se busca implementar y ejecutar acciones de prevención, sanción, atención y erradicación de la violencia, hostigamiento, la intimidación y cualquier acto considerado como acoso contra niños, niñas y adolescentes.

Entre los meses de marzo a mayo se verificó en diferentes instituciones educativas, el uso del libro de registro de incidencias, el cumplimiento del Plan del Comité de Gestión del Bienestar, el uso del portal SISEVE, entre otros temas de vital importancia para brindar espacios seguros .

En tanto, el mes de junio, se realizaron talleres con estudiantes y docentes en centros educativos focalizados para concientizar a los estudiantes sobre la importancia de cuidar su cuerpo y denunciar cuando sean víctimas. Se realizó el trabajo de prevención en 12 mil integrantes de la comunidad escolar. El gobernador regional encargado de Junín, Clever Mercado, destacó que dichas entidades –DREJ y UGELs- son los encargados de darle seguimiento a las denuncias y casos comprobados donde se vea la agresión a escolares. Indicó que el segundo semestre del año se informará, por ejemplo, el número de docentes destituidos por casos de maltrato comprobados contra escolares.

Para el mes de julio se realizarán talleres con estudiantes y docentes acerca de la prevención del bullying y ciberbullying. Asimismo, se trabajará con los padres de familia a fin de sensibilizar a todos los miembros de la comunidad educativa sobre la tolerancia cero a la violencia escolar.

La lucha contra la violencia en las escuelas, también se refuerza con las acciones de los Psicólogos JEC-Jornada Escolar Completa, y el equipo de convivencia escolar donde se tiene reuniones personalizadas para poder abordar tanto la atención de casos, la prevención mediante estrategias con los padres de familia y estudiantes.

Cinco síntomas de alerta

En el caso de agresión escolar, los padres de familia pueden detectar ciertos síntomas en sus menores, señala el coordinar del programa “Psicólogos por Colegio”, Hugo Talavera, al enumerar los síntomas de alerta que un niño o niña presenta al ser víctima de bullying : no quiere ir al colegio, se demora en alistarse para ir a clases, no puede dormir o tiene pesadillas, se encuentra callado, triste y evita a sus compañeros del colegio, además no quiere salir.

Para el trabajo de prevención, además se integró a todos los aparatos del sistema educativo, Centros de Emergencia Mujer (CEM), Ministerio Público, Policía Nacional y Defensoría del Pueblo. “La meta es poner a resguardo a los niños víctimas de actos de violencia y mejorar la convivencia escolar a partir de protocolos aprobados y que las instituciones educativas están implementadas”, dijo por su parte el director regional de educación, Gustavo Olivera Cerrón.

El acoso en el entorno escolar priva a millones de niños y jóvenes de su derecho fundamental a la educación. A nivel nacional El Sistema Especializado en la Atención de Casos de Violencia Escolar (SíseVe), indica que en mayo se reportaron 1,057 casos de violencia escolar en el país.