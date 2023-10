De los 8 693 ciudadanos extranjeros que tiene la región Junín hasta el 2023, según la base de datos del sistema integrado de migraciones, unos 7753 ya se encuentran regulares con un trámite en curso o finalizado. La jefa zonal en Huancayo de la Superintendencia Nacional de Migraciones, Katherine Rafael Riveros manifestó que hasta la fecha son unos 940 ciudadanos extranjeros que aún están en situación irregular, según información de los operativos que realizó la jefatura zonal de Huancayo, durante el año 2023.

MIRA ESTO: Una joven muerta y dos heridos deja explosión de un extintor en discoteca Rock and Pop en Huancayo

Plazos para registrarse

Cabe mencionar que los extranjeros, tienen plazo hasta el 10 de noviembre para regularizar su situación migratoria.

Entre los requisitos que deben cumplir están no registrar antecedentes penales, policiales y judiciales vigentes en el Perú y en el extranjero. No tener impedimento de ingreso al Perú (no tener resolución de expulsión).

Los documentos que tienen que adjuntar son solicitud de regularización migratoria, llenada y firmada. Número de recibo y fecha de pago. Copia simple del pasaporte vigente o del documento de identidad vigente reconocido como documento de viaje, según los convenios internacionales suscritos por el Perú.

MIRA ESTO TAMBIÉN: Delincuentes roban celular a pareja que discutía en vía pública en Huancayo

Declaración jurada de regularización migratoria, llenada y firmada. Copia simple de recibo de servicio público donde figure el domicilio que declaraste en la solicitud de regularización migratoria.

Entre los oficios que cumplen los extranjeros un 25% son choferes, 20% se dedica a la construcción civil, 15% son mozos, 15% son ambulantes, 10% barberos, 5% lavadores de carros, 2% profesionales y 3% amas de casa.

En el año 2023, la oficina zonal de Migraciones realizó 549 operativos, con un total de 5243 intervenidos y 594 personas extranjeras puestas a disposición. En el año 2022, se realizaron 381 operativos, con 9171 intervenidos y 346 personas puestas a disposición