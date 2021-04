Hasta las 6 de la tarde, las enfermeras se mantuvieron incansables vacunando hasta el último abuelito de más de 80 años. En total, fueron 2052 inoculados con la vacuna Pfizer y quedan 288 dosis, que hoy serán llevadas a 6 distritos y a la Clínica Municipal, donde acudirán más beneficiarios.

Lugares de destino

La Diresa Junín informó que de los 48 frascos que sobraron con 288 dosis serán trasladados a más distritos, tal es así que a San Agustín de Cajas van 10 frascos, San Jerónimo 7 frascos, San Pedro de Saño 4 frascos, Sicaya 3 frascos y Pilcomayo 6 frascos, C.S. Parra del Riego 16 frascos y Clínica Municipal 2 frascos. Cada frasco tiene para 6 dosis.

Los ancianos mayores de 80 años que serán vacunados, ya están debidamente identificados y los convocaron en los respectivos lugares.

El tiempo corre

El director regional de Salud de Junín, Danny Esteban Quispe manifestó que las vacunas sobrantes serán aplicadas en su totalidad. Hay ancianos que no se han podido acercar a los centros de vacunación, algunos no quisieron recibir la dosis y otros presentaban síntomas de infección respiratoria, también hay beneficiarios que migraron y ya no viven en Huancayo.

Explicó que la vacuna Pfizer, debe ser usada rápidamente, por eso se buscaron y hallaron más beneficiarios, los cuales ya están identificados adecuadamente.

“No se puede perder ninguna vacuna, ya que son necesarias y hay tan pocas, por eso terminamos con todo lo más pronto posible”, acotó el funcionario.

Más dosis la próxima semana

Asimismo, señaló que están afiliando al Seguro Integral de Salud a los adultos mayores, que no tienen SIS para que posteriormente puedan acceder a más vacunas. La llegada de más dosis están previstas para la próxima semana.

El galeno invocó a los adultos mayores que ya han recibido la primera dosis de la vacuna Pfizer a permanecer en sus domicilios, guardando cuarentena, hasta la segunda dosis que será en 21 días.