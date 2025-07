Ethel Pozo y Carlos Cacho protagonizaron un momento tenso durante el programa ‘América Hoy’. Todo comenzó cuando la hija de Gisela Valcárcel lo vio en el set y no ocultó su incomodidad.

“Él me dice que soy sádica, pero yo no lo invito. ¿Puedes decir a la gente papá Armando que yo no lo invito?”, comentó la conductora, mientras el maquillador le recordó que ella lidera el programa: “Pero tú eres la cabeza del programa”.

Pozo explicó en vivo por qué su incomodidad con el maquillador. “Tú me traes muchos problemas. Yo no estoy de acuerdo con lo que tú dices”. Luego de ese cruce, ella ya no apareció en pantalla mientras Cacho continuaba con su sección de análisis de vestuarios.

Días antes, Cacho había causado polémica al criticar el físico de la streamer Zully, lo que generó críticas hacia Ethel en redes sociales. La conductora tuvo que pronunciarse públicamente para deslindar responsabilidades y dijo no compartir los comentarios del maquillador.