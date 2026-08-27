La inseguridad mantiene preocupados a los vecinos del tercer sector de Azapampa, quienes realizaron una protesta para exigir acciones frente a los constantes robos que, según denuncian, vienen afectando a las familias del sector.

Los pobladores señalaron que delincuentes estarían ingresando durante la noche a sus viviendas para sustraer diversas pertenencias, además de animales de sus corrales. Incluso, algunos vecinos aseguraron haber recibido amenazas por parte de las personas a quienes atribuyen estos hechos.

Uno de los principales problemas identificados por los moradores es la falta de servicio eléctrico. La ausencia de alumbrado obliga a las familias a utilizar velas durante la noche, situación que consideran incrementa la vulnerabilidad y facilita la ocurrencia de actos delictivos.

Los vecinos también cuestionaron la escasa presencia de las autoridades. Según manifestaron, durante el día y, principalmente, en horas de la noche no contarían con patrullaje de la Policía ni de Serenazgo.

Ante la falta de resultados, algunos pobladores expresaron su preocupación y advirtieron que podrían tomar medidas por cuenta propia si los robos continúan.

Hasta el lugar llegaron agentes de Serenazgo de Chilca, quienes plantearon la conformación de una junta vecinal y ofrecieron brindar apoyo con cámaras de videovigilancia. Asimismo, anunciaron que se reforzarán las acciones de patrullaje y control para mejorar la seguridad en el sector.