Venezolano que mató a carpintero: ‘no tenía para comer y cogí el cuchillo’

Nadie lo visita, esta descalzo y se cubre con la colcha que le regalaron los policías. Dice que está arrepentido, sabe que mató a un ciudadano huancaíno y por ello que irá a prisión. Ayer, Gabriel Eduardo Quijada Barroso (24), fue interrogado por la fiscal Pamela Atauje y ante las evidencias que lo incriminan aceptó que atacó con un cuchillo al carpintero Vicente Félix Lara Solano (69).

CONFIESA. “Ese día (domingo) estaba tomando licor, conversé con mi mamá y mis hijos que están en Lima, me dijeron que no tenían para comer. Cogí el cuchillo y salí a buscar dinero. Lo hice por necesidad”, relató el detenido que acabó con la vida de Vicente Lara, a unos tres pasos de su vivienda en la cuadra 5 del jirón San Martín. Asimismo, Gabriel, mencionó que botó el celular de la víctima en un descampado. De acuerdo a las investigaciones, el venezolano, padre de dos hijos, está como ilegal, no cuenta con cédula de identificación y su último movimiento migratorio fue en marzo cuando vino de Ecuador al Perú. Refiere que le robaron sus documentos en Lima y en el mes de mayo llegó a la ciudad de Huancayo, con su pareja, trabajaba pelando pollos y le pagaban 45 soles a la semana. En las próximas horas, las autoridades judiciales decidirán la suerte del extranjero acusado de robo agravado y muerte. Gabriel Quijada sería recluido en el penal de Huamancaca. En tanto, se conoce que por temor a ser agredidos ni su esposa, ni sus amigos van a visitarlo a la Divincri donde está detenido.

ZURDO. Peritos concluyeron que el que mató al carpintero era zurdo y el detenido es zurdo. Las cámaras de seguridad lo delatan.