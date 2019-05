Venezolano salva a jovencita que estuvo a punto de caer de puente (VIDEO)

Síguenos en Facebook

Javier Rodríguez es un joven de nacionalidad venezolana que como muchos de sus compatriotas llegó al Perú en busca de una mejor vida que aquella que tenía en su país natal. Hoy, el extranjero quien ahora radica en Huancayo, se dirigía a su centro de trabajo cuando en el puente Huancavelica vio a una jovencita que corría el riesgo de caer hacía el río Shullcas a una profundad de más de 20 metros abajo aproximadamente.

El venezolano no lo pensó dos veces, se acercó caminando con naturalidad como si aquello no fuera problema suyo y cuando la joven se descuidó, la agarró del cuello y en una rápida acción la jaló poniéndola a buen recaudo. Javier Rodríguez dijo que vio la cara llena de lágrimas de la chica y su reacción de salvarla fue instintiva.

"Me pateó y me insultó, me dijo groserías, que se quería morir, pasó un taxista, con él la llevamos a la Policía y ellos (agentes) nos dijeron que la trajéramos aquí (hospital)... ya estaba del otro lado de la baranda", señaló el muchacho que no dejó sola a la joven hasta que se aseguró que estuviera a salvo en manos de personal médico.