El secretario general de Perú Libre Vladimir Cerrón, aseguró que en esta segunda vuelta que se disputará entre el representante de su partido Pedro Castillo con la lideresa de Fuerza Popular Keiko Fujimori, dialogarán con los diversos partidos políticos, eso incluye a los del centro y derecha.

Piensan en un acercamiento

Cerrón Rojas no desestimó dialogar con Verónika Mendoza y asegura que se harán comisiones para entablar diálogo.

“Agradecemos al pueblo haber apoyado a Perú Libre y sus propuestas, vamos a enfrentar una segunda vuelta donde necesitamos lógicamente cohesionar más fuerzas. Y es que como no hemos ganado con un voto unánime, necesitamos de la cohesión”, dijo.

“Vamos a dialogar o tener frentes de diálogo con los partidos de derecha, centro y de izquierda para generar un ámbito de confianza y ámbito de una nueva cultura democrática, esto no quiere decir que se tenga que llegar obligatoriamente a algunos acuerdos pero se tiene que conversar. He tenido conversaciones con líderes nacionales de Acción Popular, también con otros en esta etapa. Todavía hay amistades. No se habla directamente con las cabezas pero sí se han acercado miembros de Juntos por el Perú, de Verónika Mendoza, partidarios de Somos Perú y otros partidos, entonces creo que estas cosas vamos a repartirlas en comisiones”, enfatizó Cerrón Rojas, líder de la agrupación Perú Libre.