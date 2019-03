Vladimir Cerrón sobre aeropuerto de Jauja: “La ley no dice mejórese lo que no puede mejorarse”

El gobernador de Junín, Vladimir Cerrón, aprovechó la visita del ministro de Justicia, Vicente Zeballos, y la reunión sobre prevención de desastres para insistir en su plan de construir un aeropuerto en Huancayo. Sin embargo, esta vez no se mostró muy empático con la provincia de Jauja. “La ley (sobre la creación de un nuevo aeropuerto) no dijo mejórese lo que no puede mejorarse”, sostuvo respecto a la remodelación que viene teniendo el Francisco Carlé.

En un primer momento, dijo que según una ley de 1985 se debe crear un aeropuerto en el valle del Mantaro. “Porque si un sismo y un tsunami acaba con todos los aeropuertos de la costa no hay por dónde llegue la ayuda humanitaria. Por eso se creó esa ley en el 85 cuando ya existía el aeropuerto de Jauja”, señaló.

Esta declaración la hizo en el mensaje de clausura del conversatorio que tuvieron en el auditorio del hospital Carrión. Para el gobernador, una forma de prevención sería la construcción de este aeropuerto que funcionario como un alterno si es que ocurre alguna emergencia en el Jorge Chávez de Lima.

En esta reunión estuvo presente el alcalde de Jauja, César Dávila, quien le restó importancia a la declaración de Cerrón y afirmó que el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) viene desarrollando la ampliación y mejoramiento del aeropuerto. “Efectivamente el Valle del Mantaro requiere un aeropuerto para poder ser un alterno al Jorge Chávez y eso se ha creado con el Decreto Supremo 020 y por eso hoy ya existe ese aeropuerto en Jauja que con ese decreto se ha permitido internacionalizar, modernizar y ampliar. El Fracisco Carlé es el aeropuerto al que se refería el gobernador”, indicó.

Por último, detalló que ya se compraron 90 hectáreas para su ampliación y el próximo año se construirá su sala de espera con lo que estaría ya terminado.