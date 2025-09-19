Realizar trámites de actualización, renovación y otros con del Documento Nacional de Identidad (DNI) nuevamente se volvió un dolor de cabeza para los ciudadanos, quienes tienen que hacer colas de hasta 4 horas para ser atendidos.

A las 12:00 del medio día de ayer las colas en los exteriores de la Reniec, en El Tambo, todavía se extendían por más de una cuadra.

“He llegado a las 8:30 de la mañana, vengo desde la provincia de Chupaca, voy a sacar mi DNI electrónico”, dijo Magdalena.

“Vengo de San Agustín de Cajas, estoy desde las 8:00 de la mañana y todavía falta algunos para entrar, esto haciendo mi cola para sacar un duplicado de mi DNI por pérdida. Me dijeron que está demorando porque no había energía eléctrica”, señaló Nicolás Ramírez.

El jefe de la Reniec en Junín, Enrique Fortun, explicó que se habilitó 10 ventanillas para el trámite de DNI y 4 para recojo, además ante la alta demanda se amplió el horario de atención desde las 7:45 a.m. a las 7:45 p.m. corrido y los sábados de 8:15 a.m. a 12:45 m.

“Hasta el 14 de octubre hay plazo para que se pueda actualizar la información en el Padrón Electoral. Ayer (miércoles) hemos tenido más de 500 atenciones solo en El Tambo”, refirió.

Además, hasta el 31 de diciembre, se ha reducido el costo del trámite del DNI electrónico, de S/41 a S/30 para adultos y S/16 para menores.