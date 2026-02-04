Las paredes posteriores del sitio arqueológico de , vienen erosionándose de a pocos. Vecinos del centro poblado de Huari, en el distrito de Huancán, exigen la intervención del Ministerio de Cultura, para evitar la pérdida de esta arquitectura con más de 6 siglos de antigüedad.

“Por la lluvia que está cayendo, la pared se está desmoronando, la mañana de hoy apareció otra parte afectada”, comentó el presidente de la comunidad de Huari, Antonio José Quispe.

La autoridad comunal refiere que para reducir daños, ellos evitan realizar actividades agrícolas, cerca a la zona arqueológica, esperando que se mejore; sin embargo, no hay trabajos concretos a corto plazo.

Por su parte el director del Museo y Sitio Arqueológico de Wariwillka, Robert Arroyo Huamán, informó que la erosión de las paredes datan de hace meses y que se cuenta con un plan de recuperación de estos espacios.

“Este año no tenemos ninguna parte que haya colapsado, lo que se aprecia es de años anteriores. La Dirección Desconcentrada de Cultura de Junín, tiene un estudio proyectado para la puesta en valor del sitio arqueológico. Los trabajos que estamos haciendo es tener tener el saneamiento físico legal, para lograr un presupuesto de inversión”, refirió Arroyo.

Otra de las preocupaciones es la lotización por parte de inmobiliarias cerca del sitio arqueológico.