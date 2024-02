La Contraloría General de la República advierte un sobrecosto de materiales e insumos por más de S/ 1 millón en la pavimentación de las avenidas Perú y Javier Heraud Pérez del asentamiento humano San Luis del distrito de Amarilis, lo que genera un perjuicio económico en contra del Gobierno Regional de Huánuco. Según el Informe de Control Concurrente N.° 005-2024-OCI/5339-SCC consideraron en el expediente técnico precios en exceso y sin IGV como por ejemplo la bolsa de cemento a S/ 29, el m³ de piedra chancada a S/ 110 y la arena gruesa a S/ 140.

Estos precios son superiores en comparación con los precios que verificó la Contraloría en la construcción de la sede de la dirección de transportes, proyecto que también ejecuta el Gobierno Regional de Huánuco. Los mismos tipos de materiales tienen precios menores, el cemento se cotizó a S/ 23.39, la piedra chancada a S/ 85 y la arena gruesa a S/ 102.5, el resto de insumos también tenían costos inferiores.

La Contraloría, indica que los expedientes de dichos proyectos fueron aprobados en junio y julio del 2023, respectivamente, siendo fechas cercanas, la variación de precios deberían ser mínimas, por lo que no se habrían realizado una correcta indagación de precios. Esta situación generó un incremento en el presupuesto del proyecto y la sobre valoración del valor referencial de la contratación, ocasionando un perjuicio a la entidad por S/ 1 029 577.

Otro hecho preocupante que advierte Contraloría, es que a la fecha la entidad no ha contratado al supervisor de obra y la falta de un especialista para la inspectoría genera el riesgo de una incorrecta ejecución técnica, económica y administrativa del proyecto. Además, durante la suspensión de la obra por razones climatológicas, el contratista realizó trabajos poniendo en riesgo la calidad de las actividades ejecutadas y sin autorización del inspector.

Asimismo, en los planos del expediente técnico respecto a la topografía longitudinal y transversal del proyecto tiene deficiencias. A la fecha el contratista no ha presentado un informe de revisión con el replanteo de los planos, lo que ocasionaría que se pague metrados no ejecutados y adicionales. Finalmente se observó que los obreros no cuentan con el seguro complementario de trabajo de riesgo ante posibles daños físicos.

Este proyecto de recuperación del servicio de movilidad urbana de las calles Perú y Javier Heraud Pérez se ejecuta con una inversión de S/ 18 983 257. Se inició en noviembre de 2023 y debe culminar en octubre de este año.