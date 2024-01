El alcalde del distrito de Amarilis, Roger Hidalgo Panduro, negó rotundamente que exista nepotismo o abuso de poder en la comuna y que hayan contratado a familiares suyos, entre ellos la actual pareja de su hermano y parientes de su actual enamorada.

“Mi hermano se enamoró de una señorita que trabaja acá pero no conviven, no tienen hijos, no se han casado y son coincidencias de la vida, no es que hayamos puesto a trabajar a familiares, yo me cuido muchísimo y mi familia tienen bien claras las cosas. Les dije voy a ser alcalde y ustedes vean su situación laboral o personal, no me compliquen la vida”, dijo Hidalgo.

Enamorada sin vínculo

Asimismo, Roger Hidalgo negó que su actual enamorada venga recibiendo algún tipo de beneficio en la municipalidad. “Mi enamorada no tiene ningún vínculo con la municipalidad, simplemente vino a apoyar en un momento que le he pedido, no ha tenido ningún orden de servicio o contrato con la municipalidad, no tengo ningún familiar trabajando en mi gestión, eso que quede claro”, sostuvo.

Sin embargo, el alcalde reconoció que la actual pareja de su hermano trabajó en la municipalidad hasta diciembre del 2023, aseguró que la relación empezó cuando la joven ya estaba trabajando en la comuna de Amarilis.

“(Su pareja) trabajaba en la municipalidad, trabajó hasta diciembre o noviembre del año pasado, o sea yo no voy a prohibir a mi hermano que no se enamore de nadie de la municipalidad, eso es un tema que hay que tener muy claro, y la ley dice prohíbe hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo grado de afinidad, no hay ningún cambio al respecto y la ley no prohíbe cuando es enamorada o enamorado”, dijo.

