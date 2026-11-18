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La Contraloría General de la República advirtió deficiencias en la prestación de los servicios de salud en los establecimientos de Aucayacu y Supte San Jorge, pertenecientes a la Red de Salud Leoncio Prado. Entre las principales observaciones figuran la falta de personal médico, modificaciones en los horarios y turnos de trabajo, así como deficiencias en el control de asistencia y permanencia del personal, situaciones que podrían afectar la continuidad de la atención y el acceso oportuno de los pacientes.

De acuerdo con el Informe de Control Concurrente, cuya evaluación se realizó del 2 al 9 de octubre de 2026, en el Centro de Salud de Aucayacu constató que el consultorio de medicina general no brinda atención continua desde hace más de seis meses. Asimismo, el jefe del Servicio de Medicina informó que, desde agosto de 2025, tampoco se ofrece atención regular en los consultorios externos de ginecoobstetricia, ecografías obstétricas y otros servicios contemplados en la cartera de prestaciones del establecimiento.

EVIDENTE CARENCIA

La revisión de los informes emitidos por dicho centro de salud, entre enero y octubre de 2026, evidenció una persistente carencia de médicos generales y especialistas. Esta situación estaría relacionada con plazas vacantes, ausencia de profesionales y falta de continuidad en las contrataciones, lo que limita la capacidad de atención de una población aproximada de 30 mil habitantes, además de pacientes provenientes de distritos cercanos.

Por otro lado, en el Centro de Salud de Supte San Jorge se identificaron modificaciones en los roles y turnos médicos que habían sido aprobados oficialmente para octubre. Durante la visita de control, se encontró a un médico cirujano y a una química farmacéutica realizando labores dentro del establecimiento, pese a que tenían programadas guardias comunitarias. Situaciones similares también fueron advertidas en Aucayacu.

Según la Contraloría, estos hechos podrían ocasionar pagos por servicios no realizados y afectar el cumplimiento de las actividades de salud comunitaria, por lo que resulta necesario fortalecer los mecanismos de supervisión y control de asistencia del personal.

Otra de las deficiencias detectadas está relacionada con el registro de los medicamentos entregados a los pacientes en el Sistema Integrado de Suministro de Medicamentos e Insumos Médico-Quirúrgicos. En el Centro de Salud de Aucayacu se evidenció un retraso superior a un mes en la actualización de esta información, situación que podría generar diferencias entre las cantidades registradas en el sistema y las existencias físicas de los productos farmacéuticos.

A ello se suma que ambos establecimientos no realizan el monitoreo de temperatura y humedad en los ambientes de farmacia ni el control de plagas, condiciones indispensables para garantizar la adecuada conservación de los medicamentos.

Ante estas situaciones adversas, la Contraloría recomendó al titular de la Red de Salud Leoncio Prado adoptar las medidas correctivas correspondientes, con la finalidad de superar las deficiencias identificadas y garantizar una mejor prestación de los servicios de salud a la población.