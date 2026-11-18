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La protesta de los transportistas de carga pesada en Huánuco podría intensificarse este miércoles 18 de noviembre, luego de que dirigentes de los mercados de la ciudad anunciaran su respaldo a la medida de lucha mediante el cierre de los establecimientos que expenden productos de primera necesidad.

Los transportistas de vehículos pesados acatan una huelga de 72 horas desde el lunes 16 de noviembre, en rechazo al incremento de los precios de los combustibles, situación que viene golpeando considerablemente la economía del sector y elevando sus costos operativos.

En el tercer día de paralización, el anunciado cierre de los mercados podría generar mayores dificultades para la población, debido a las posibles restricciones en el abastecimiento y comercialización de productos de primera necesidad.

En medio de este escenario, el dirigente transportista Evaristo Bueno Tafur advirtió que la falta de coordinación entre los gremios de Lima y de las regiones mantiene dividido al sector. Según denunció, su organización habría sido marginada de las actuales medidas de fuerza debido a la falta de diálogo y a las diferencias existentes en los pliegos de reclamos.

PROPUESTAS INVIABLES

Bueno Tafur explicó que algunos gremios que actualmente acatan paralizaciones plantean demandas relacionadas con subsidios y bonos, propuestas que considera inviables y difíciles de atender para el transporte de servicio público. Si bien reconoció que el incremento del precio de los combustibles afecta a todos los transportistas, cuestionó el centralismo de algunos dirigentes de Lima que pretenderían imponer medidas de protesta sin alcanzar previamente consensos con las organizaciones regionales.

Asimismo, reveló que intentó comunicarse con dichos representantes durante más de dos semanas, pero no obtuvo respuesta.

Respecto a una eventual invitación de última hora para sumarse a la huelga, el dirigente señaló que su gremio mantiene una estructura orgánica y democrática, por lo que cualquier decisión deberá ser evaluada por la directiva y consultada con las bases, respetando la voluntad de la mayoría.

ANALIZAN SITUACIÓN

No obstante, informó que el último sábado sostuvo una reunión con más de 50 gerentes del sector para analizar las consecuencias del incremento de los combustibles. En ese sentido, no descartó convocar a una paralización propia en los próximos días o semanas, siempre que previamente se realice una evaluación técnica y un análisis de las responsabilidades correspondientes.

Finalmente, precisó que el transporte urbano continúa operando con normalidad; sin embargo, la paralización viene afectando principalmente al servicio interprovincial, con restricciones en el tránsito de vehículos en sectores como San Rafael y Ambo.