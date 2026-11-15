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La Fiscalía Provincial Especializada en Materia Ambiental (FEMA) de Leoncio Prado consiguió una sentencia condenatoria contra Bernaveth Urbano Justo por el delito de depredación de flora y fauna silvestre, en agravio del Estado. La responsabilidad de la acusada quedó acreditada tras comprobarse que poseía especímenes de fauna silvestre sin contar con la autorización correspondiente.

Los hechos se registraron el 16 de julio de 2024, a las 5:41 de la mañana, durante un operativo conjunto e inopinado realizado por representantes del Ministerio Público, personal de la Administración Técnica Forestal y de Fauna Silvestre (ATFFS) de Tingo María y efectivos policiales. La intervención se llevó a cabo en un establecimiento comercial de artesanías, ubicado en la zona de Playa Tingo, distrito de Rupa Rupa, provincia de Leoncio Prado.

ESPECIES INCAUTADAS

Durante la inspección, las autoridades encontraron 73 especímenes de mariposas disecadas, pertenecientes al orden Lepidoptera, exhibidos en 17 cuadros decorativos de diferentes formas y tamaños. Al ser requerida para presentar los documentos que acreditaran la procedencia legal de los ejemplares y la autorización para su posesión y comercialización, la intervenida manifestó no contar con dichos permisos. Ante esta situación, las autoridades procedieron a incautar los especímenes.

Tras la sustentación de los argumentos y elementos probatorios presentados por la Fiscalía, el órgano jurisdiccional condenó a Bernaveth Urbano Justo por el delito contra los recursos naturales, en la modalidad de depredación de flora y fauna silvestre, tipificado en el artículo 308-C del Código Penal.

La sentencia establece una pena privativa de libertad de 2 años, 6 meses y 26 días, suspendida en su ejecución por el periodo de un año. Asimismo, la condenada deberá pagar 154 días-multa, equivalentes a S/ 1,315, a favor del Estado, además de S/ 500 por concepto de reparación civil.