Los productores del distrito de Cholón, en la provincia de Marañón, destacaron en la Gran Subasta de los Mejores Cafés Especiales del Alto Huallaga, impulsada por Devida en la plaza de armas de Huánuco. Los esposos Cledia Rodríguez Campos y Hitler Rodríguez Herrera lograron cotizar sus microlotes a S/ 165.00 y S/ 94.00 por kilogramo, respectivamente, tras haber ocupado el primer y segundo puesto en el VI Concurso CONCAFÉS 2026 con cafés que superaron los 87 puntos en taza.

En total, los diez microlotes subastados alcanzaron un valor comercial de S/ 43,831.30, evidenciando el creciente interés del mercado por los granos de alta calidad producidos en la región. Estos resultados reafirman el impacto positivo de la asistencia técnica y la estrategia de Desarrollo Alternativo para fortalecer la economía lícita y sostenible de las familias caficultoras.