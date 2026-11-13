A cadena perpetua y el pago de S/ 10 000 de reparación civil, es la sentencia que recientemente consiguió la Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Leoncio Prado-Aucayacu, contra un padre de familia luego de sostener un proceso que conllevó una exhaustiva investigación y recopilación de medios probatorios.

La agraviada es una menor de edad cuyo padre biológico, abusando de su poder y control, la vejaba desde los doce años de edad. Más adelante, en el 2013, luego de sufrir una agresión sexual, acudió a los vecinos y denunció el caso. La menor de edad era sometida en el interior de su vivienda ubicada en el caserío San Juan de Cotomillo, distrito de Crespo y Castillo, provincia de Leoncio Prado, Huánuco, y durante los días que iba a la chacra a ayudar al sujeto sentenciado.

FISCALÍA DEMUESTRA

El fiscal provincial José Carlos Bustamante Martínez estuvo a cargo del caso y demostró ampliamente la autoría del delito que cometió Richar Charre (36). El Juzgado emitió el fallo ordenó, además, la ubicación y captura del sentenciado para su internamiento en el centro penitenciario que designe.

El fiscal Bustamante Martínez fundamentó su requerimiento acusatorio sobre la base del Artículo 173, inciso 2 del Código Penal, considerando la circunstancia agravante prevista en el último párrafo del citado artículo, que exige la máxima sanción aplicable, conforme -además- al artículo 173, modificado por la Ley n.° 28704.