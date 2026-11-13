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Un operativo de interdicción contra la minería ilegal permitió intervenir y destruir maquinaria pesada, equipos y diversos materiales valorizados en S/ 5 073 500 en el sector Pampas Verdes, ubicado en el Área de Conservación Privada Panguana, distrito de Yuyapichis, provincia de Puerto Inca, región Huánuco.

La intervención fue ejecutada por la Unidad Desconcentrada de Protección del Medio Ambiente de la Policía Nacional del Perú (PNP) en Huánuco, en coordinación con la Primera Fiscalía Especializada en Materia Ambiental de Ucayali, el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (SERNANP) y la DEPINT Puerto Inca.

MAQUINARIA PESADA

Según el reporte policial, durante el operativo se encontraron tres excavadoras sobre orugas —dos de la marca Hyundai y una Zoomlion—, tres campamentos, siete motores, seis equipos de clasificación de minerales, cuatro generadores eléctricos y siete bombas de succión.

Asimismo, las autoridades hallaron 3 500 galones de combustible diésel, 2 000 metros de tubería PVC, 2 500 metros de manguera corrugada, 2 400 metros de alfombra clasificadora, además de baterías y paneles solares. Las imágenes difundidas por la Dirección de Medio Ambiente de la PNP muestran cómo las excavadoras fueron destruidas mediante el uso de fuego en el lugar de la intervención.

ESTIMACIÓN

La Policía informó que los bienes intervenidos, presuntamente utilizados para desarrollar actividades de extracción ilegal de minerales, alcanzan un valor superior a los cinco millones de soles.

Con esta acción, las autoridades buscan frenar el avance de la minería ilegal y reducir los daños que esta actividad ocasiona a los recursos naturales y ecosistemas de la provincia de Puerto Inca. En tanto, las entidades competentes continúan con las diligencias correspondientes para identificar a los responsables de estas actividades ilícitas.