La Sala Penal de Apelaciones Transitoria de Huánuco confirmó la condena contra Edson J. Armas por el delito de homicidio calificado en grado de tentativa, en agravio del docente Cerafín Valverde Picón (64). El hecho ocurrió el 26 de febrero de 2025, en inmediaciones de Fonavi I, distrito de Amarilis.

En primera instancia, mediante la Sentencia N.° 23-2026, de fecha 25 de febrero de 2026, el Juzgado Penal Colegiado Supraprovincial de Huánuco impuso al acusado una pena de 23 años, 7 meses y 10 días de prisión efectiva. Esta condena fue obtenida por la Sexta Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Huánuco, a cargo del fiscal provincial Miguel Ángel Malpartida Mendoza. Sin embargo, la defensa legal del sentenciado interpuso un recurso de apelación.

DEMUESTRAN CULPABILIDAD

Ante ello, la Tercera Fiscalía Superior Penal de Huánuco asumió el caso en segunda instancia y sustentó ante los magistrados la responsabilidad penal del acusado. Tras evaluar los argumentos, la Sala Penal de Apelaciones Transitoria revocó la sentencia de primera instancia y, reformándola, estableció una nueva condena de 22 años, 9 meses y 10 días de pena privativa de libertad efectiva.

La pena se computará desde el 26 de febrero de 2025, fecha de su detención, hasta el 5 de diciembre de 2047. Asimismo, los magistrados mantuvieron el monto de reparación civil de S/ 100 000 a favor del agraviado.

Cabe recordar que el docente sobrevivió al ataque, perpetrado sorpresivamente por la espalda, cuando el sentenciado le golpeó la cabeza en dos oportunidades con un bloque de concreto. Como consecuencia de la agresión, la víctima sufrió graves secuelas en su salud, entre ellas discapacidad permanente, pérdida de la visión del ojo derecho y pérdida auditiva.