Kelly Navarro Castro fue designada como nueva gerente general de la empresa prestadora de servicios de saneamiento Seda Huánuco, en reemplazo de Mirko Jurado, quien presentó su renuncia en medio del paro de 24 horas acatado por pobladores de Huánuco para exigir la salida de todos los gerentes y del Organismo Técnico de la Administración de los Servicios de Saneamiento (Otass) del control de la empresa.

La designación fue aprobada por el Consejo Directivo del Otass y publicada en una edición extraordinaria del boletín de Normas Legales del diario oficial El Peruano. Mediante el mismo acuerdo, se nombró a nueve gerentes para distintas empresas prestadoras de servicios de saneamiento incorporadas al Régimen de Apoyo Transitorio (RAT).

A través de un comunicado, el Otass señaló que la incorporación de Navarro Castro busca fortalecer la gestión de Seda Huánuco y priorizar acciones orientadas a mejorar los servicios de agua potable y alcantarillado en beneficio de la población huanuqueña.

La nueva funcionaria cuenta con experiencia en el sector saneamiento. Aunque recientemente laboraba en el Archivo General de la Nación, es trabajadora nombrada de Sedaloreto, donde ocupó diversos cargos, entre ellos el de gerente zonal. Asimismo, se desempeñó como gerente de Administración y Finanzas del Otass.

Frente de Lucha mantiene sus exigencias

En tanto, el Frente de Lucha por el Agua, el Retiro del Otass y la Defensa de Huánuco anunció que continuará con sus acciones de organización, movilización ciudadana y diálogo con el Gobierno nacional.

La organización informó que su comisión técnica y legal viene sosteniendo reuniones de coordinación con un representante del área de Conflictos Sociales del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS), como parte de las gestiones para atender sus demandas.

Entre sus principales exigencias figuran la salida del Otass de Seda Huánuco, la reestructuración integral de la empresa, la solución a los cobros que consideran excesivos e indebidos en los recibos de agua, el mejoramiento de la línea de conducción y de la infraestructura del sistema, así como el acceso a agua potable de calidad.

El Frente de Lucha sostuvo que mantendrá la presión ciudadana y las gestiones técnicas y legales hasta obtener compromisos y soluciones concretas por parte del Gobierno nacional.

La designación de una nueva gerente general se produce en un escenario de cuestionamientos ciudadanos a la administración de Seda Huánuco, por lo que queda pendiente conocer qué medidas adoptará la nueva gestión frente a los problemas del servicio y las demandas de la población.