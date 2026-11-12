Huánuco: cámaras de videovigilancia captan a dos sujetos robando luminarias y cables

Cuando el huaico del pasado 1 de noviembre golpeó el sector Santa Rosa, en la zona de La Divisoria, provincia de Padre Abad, región Ucayali, la carretera Federico Basadre quedó cubierta de lodo, piedras y escombros. El deslizamiento afectó un tramo de esta importante vía y dejó a numerosos viajeros varados entre Tingo María y Pucallpa.

Durante los primeros días de la emergencia, familias enteras, adultos mayores, niños y personas con dificultades para desplazarse tuvieron que enfrentarse a un terreno peligroso para intentar llegar a sus destinos. Mientras la maquinaria pesada trabajaba para rehabilitar la carretera, en medio de la difícil situación también surgieron historias de solidaridad que merecen ser contadas.

RESCATISTA SE LLEVA RECONOCIMIENTO

Una de ellas tiene como protagonista al suboficial brigadier de la Policía Nacional del Perú, Alejandro G. Palomino Cabrera, rescatista con 34 años y 11 meses de servicio institucional, quien estuvo presente desde los primeros días de la emergencia.

Con su característico casco blanco, que lo acompañó durante las jornadas de trabajo, recorrió los tramos cubiertos de barro y piedras para auxiliar a quienes más lo necesitaban. Sin importar las dificultades del terreno ni el esfuerzo físico que implicaba, cargó sobre sus hombros a personas que no podían caminar por sus propios medios. Asimismo, junto con otros efectivos policiales, participó en el traslado de una persona en silla de ruedas a través de la zona afectada.

Su labor también estuvo orientada a brindar apoyo a madres, niños y viajeros que permanecían varados, ayudándolos a cruzar el tramo comprometido para que pudieran continuar su recorrido con mayores condiciones de seguridad.

MODESTIA

Sin embargo, para Palomino Cabrera, estas acciones no representan motivo para buscar premios ni reconocimientos especiales. Considera que ayudar a las personas es parte de su responsabilidad como policía y, sobre todo, de la vocación de servicio que ha mantenido durante casi 35 años de trayectoria institucional.

Una convicción que resume recordando una de las frases del himno de su institución: “Donde exista el peligro, donde clame el dolor, siempre habrá un policía presto a servir”.

Hoy, al recordar los difíciles momentos que atravesaron cientos de familias en La Divisoria, también permanece la imagen de aquel policía del casco blanco que, sin importar el cansancio, el barro o las dificultades del camino, estuvo dispuesto a tender la mano a quienes necesitaban ayuda.

Alejandro G. Palomino Cabrera no buscó aplausos ni reconocimientos. Sin embargo, sus acciones dejaron una huella entre las personas a las que ayudó y le permitieron ganarse algo que no se obtiene con grados ni condecoraciones: el cariño, el respeto y la gratitud de quienes encontraron en él una mano amiga en medio de la emergencia.