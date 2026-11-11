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La delincuencia vuelve a poner en alerta a los vecinos del distrito de Amarilis. Esta vez, las cámaras de videovigilancia de la Municipalidad Distrital registraron a dos sujetos cuando presuntamente sustraían luminarias y cables de alta tensión en la urbanización Primavera.

El hecho ocurrió aproximadamente a la 1:10 de la madrugada del 11 de noviembre, en la parte posterior del conjunto habitacional Torres Templo, cerca de la Posta Perú Corea.

En las imágenes se observa a uno de los individuos trepando a un poste de alumbrado público y realizando maniobras para retirar las luminarias y los cables. Segundos después, su acompañante se acerca para ayudarlo a sustraer los materiales.

ALERTAN

Al detectar el hecho, el personal de monitoreo alertó de inmediato a la Central de Serenazgo, cuyos agentes desplegaron unidades móviles y lograron intervenir a los presuntos implicados, identificados como Rony Orlando Zegarra Vela (22) y Elvis Armando Joaquín Abate (32).

Ambos fueron trasladados a la Comisaría de Amarilis para las diligencias e investigaciones correspondientes, a fin de esclarecer su presunta participación en el hecho.

Asimismo, las imágenes de videovigilancia muestran la presencia de otros jóvenes en las inmediaciones, cuya posible vinculación con lo ocurrido deberá ser determinada por las autoridades competentes.

REFUERZAN LA SEGURIDAD

Desde la Municipalidad Distrital de Amarilis señalaron que continúan fortaleciendo las labores de videovigilancia y patrullaje para prevenir actos delictivos y proteger los bienes públicos.

El robo de luminarias y cables no solo representa un perjuicio económico para el Estado, sino que también afecta directamente a los vecinos, al comprometer el alumbrado público y la seguridad de los espacios urbanos.

Las autoridades deberán continuar con las investigaciones para determinar las responsabilidades conforme a ley.