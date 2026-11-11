El senador de la República, Serafín Andrés Luján, tiene previsto visitar este jueves 12 de noviembre el centro poblado de Marabamba, con el propósito de constatar la problemática del desabastecimiento de agua potable, que obliga actualmente a sus habitantes a consumir agua de acequia.

La visita se realizará en el marco de las gestiones impulsadas por el alcalde electo de Marabamba, César Robles Vilca, quien se sumó a la sociedad civil organizada de Huánuco para fortalecer el frente de lucha contra las deficiencias en la prestación de los servicios de saneamiento a cargo del Organismo Técnico de la Administración de los Servicios de Saneamiento (OTASS) y Seda Huánuco.

Tras sostener una reunión de trabajo con los dirigentes, Robles Vilca se adhirió a las demandas planteadas por los gremios y organizaciones locales, que el pasado domingo se reunieron en el local de Construcción Civil para coordinar acciones frente a la crisis del servicio de agua potable.

UNIFICAR RECLAMOS

La asamblea fue convocada por el senador Andrés Luján y permitió unificar los reclamos de la ciudadanía ante la próxima visita de un ministro de Estado, prevista para el 17 de noviembre. El objetivo es evaluar las condiciones del suministro de agua y exigir soluciones concretas para los sectores que enfrentan problemas de abastecimiento.

Bajo el lema “Huánuco, tu lucha es nuestra lucha”, el alcalde electo, dirigentes vecinales y representantes de la sociedad civil de la provincia ratificaron su decisión de mantener las acciones de coordinación y los canales de diálogo con las autoridades.

Asimismo, señalaron que continuarán con sus demandas hasta que el Gobierno Central adopte medidas que garanticen el acceso a servicios básicos de calidad y un suministro de agua potable seguro y permanente para la población.