Un sismo de magnitud 4.1 se registró esta mañana en el departamento de Huánuco, según el reporte difundido por el Instituto Geofísico del Perú (IGP), a través del Centro Sismológico Nacional (CENSIS).

El movimiento telúrico ocurrió exactamente a las 7:23:45 a. m. y tuvo su epicentro a 15 kilómetros al oeste de la ciudad de Huánuco, en la provincia y departamento del mismo nombre.

De acuerdo con el reporte sísmico IGP/CENSIS/RS 2026-0777, el evento se produjo a una profundidad de 124 kilómetros, con coordenadas de latitud -9.90 y longitud -76.38.

REPORTE SÍSMICO: IGP/CENSIS/RS 2026-0777 Fecha y Hora Local: 10/11/2026,07:23:45 Magnitud: 4.1 Profundidad: 124 km Latitud: -9.90 Longitud: -76.38 Referencia: 15 km al O de Huánuco, Huánuco - Huánuco https://t.co/mBaI3NvFll — Centro Sismológico Nacional (@Sismos_Peru_IGP) November 10, 2026

¿Dónde fue el epicentro del temblor en Huánuco?

El Centro Sismológico Nacional precisó que el epicentro del movimiento sísmico se localizó a 15 kilómetros al oeste de Huánuco, tomando como referencia la capital departamental.

El reporte oficial consignó una profundidad de 124 kilómetros, por lo que se trata de un sismo de profundidad intermedia, de acuerdo con la clasificación sismológica habitual.

El Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) recomienda a la población mantener la calma ante un sismo, alejarse de ventanas y objetos que puedan caer, e identificar previamente las zonas seguras y rutas de evacuación.