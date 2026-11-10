Diez microreservorios vienen siendo acondicionados con geomembranas para mejorar la capacidad de almacenamiento de agua y optimizar el riego de los cultivos de limón sutil en el sector Somate Alto. Los trabajos forman parte del plan de negocio que ejecuta la Asociación de Pequeños Productores Agropecuarios Emprendedores y Solidarios Choctaly (APPAESCH), con el apoyo de la Municipalidad Provincial de Sullana y el programa PROCOMPITE 2026-I.

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La intervención se desarrolla en la margen derecha del canal Tablazo, donde se instala geomembrana de polietileno de alta densidad (HDPE), un material que permitirá reducir las filtraciones y conservar mayores volúmenes de agua para garantizar un mejor aprovechamiento del recurso hídrico en el riego de las parcelas agrícolas.

El proyecto beneficiará directamente a 12 productores y tiene como objetivo elevar el rendimiento del limón sutil de 16,500 a 22,000 kilogramos por hectárea. Además, busca reducir las pérdidas de agua, que actualmente alcanzan entre el 30 % y 40 %, a menos del 10 %, mejorando así la eficiencia del sistema de almacenamiento y distribución del recurso.

El plan de negocio denominado “Mejoramiento de la producción de limón sutil mediante renovación de microreservorios”, tiene un periodo de ejecución de 12 meses y apunta a fortalecer la actividad agrícola mediante mejores condiciones para el almacenamiento y aprovechamiento del agua, contribuyendo al incremento de la productividad y competitividad de los pequeños productores.