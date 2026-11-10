Un sismo de magnitud 3.7 se registró la mañana de este martes 10 de noviembre en la región Loreto, según informó el Instituto Geofísico del Perú (IGP) a través del Centro Sismológico Nacional (CENSIS).

El movimiento telúrico ocurrió exactamente a las 5:35:51 a. m. y tuvo su epicentro a 41 kilómetros al sur de Barranca, en la provincia de Datem del Marañón, departamento de Loreto.

De acuerdo con el reporte oficial IGP/CENSIS/RS 2026-0776, el evento sísmico se produjo a una profundidad de 15 kilómetros y alcanzó una intensidad de II-III en la localidad de Barranca.

REPORTE SÍSMICO: IGP/CENSIS/RS 2026-0776 Fecha y Hora Local: 10/11/2026,05:35:51 Magnitud: 3.7 Profundidad: 15 km Latitud: -5.20 Longitud: -76.62 Intensidad: II-III Barranca Referencia: 41 km al S de Barranca, Datem del Marañón - Loreto https://t.co/OtaOX5ovFu — Centro Sismológico Nacional (@Sismos_Peru_IGP) November 10, 2026

¿Dónde fue el epicentro del sismo en Loreto?

El Centro Sismológico Nacional precisó que el epicentro se localizó en las coordenadas de latitud -5.20 y longitud -76.62, correspondientes a una zona de la provincia de Datem del Marañón.

Según la escala de Mercalli modificada, una intensidad de II-III significa que el movimiento puede ser percibido débilmente por algunas personas, especialmente dentro de edificaciones.

El boletín del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN), del Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci), también confirmó los parámetros del sismo registrados por el IGP.