Con la finalidad de prevenir la violencia escolar y promover una convivencia saludable, la Primera Fiscalía Provincial Civil y Familia de Sullana desarrolló una charla informativa dirigida a estudiantes de la institución educativa Santa Rosa en la provincia de Sullana.

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La actividad denominada “La prevención para una convivencia sin violencia en las instituciones educativas”, permitió orientar a los escolares sobre las diferentes manifestaciones de violencia en el entorno educativo, sus consecuencias y las medidas que deben adoptar para evitar este tipo de situaciones.

Durante la exposición a los estudiantes de tercer y cuarto grado de secundaria, los representantes del Ministerio Público explicaron la importancia de identificar y denunciar conductas como burlas, amenazas, humillaciones, agresiones físicas y hostigamiento, advirtiendo que estas acciones no deben ser consideradas simples bromas, pues pueden afectar la integridad física y emocional de las víctimas.

Asimismo, abordaron las características del acoso escolar y el ciberbullying, precisando que estas formas de violencia no solo se presentan dentro de las aulas, sino también a través de las redes sociales y plataformas digitales, donde la difusión de mensajes, fotografías y contenidos ofensivos puede ocasionar graves daños a los afectados.

De igual manera, exhortaron a los estudiantes a practicar valores como el respeto, la empatía, la tolerancia y la solidaridad, así como a utilizar responsablemente las redes sociales y comunicar oportunamente cualquier situación de violencia a sus docentes y autoridades educativas.

Los escolares participaron activamente durante la charla, realizando preguntas e intercambiando opiniones sobre los temas expuestos, lo que permitió reforzar el mensaje de prevención y generar conciencia sobre la importancia de mantener un ambiente escolar seguro y libre de violencia.