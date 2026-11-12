La Dirección Regional de Educación de Huánuco presentó oficialmente las plataformas tecnológicas LECTOSISTEM y MATSISTEM, herramientas digitales que buscan fortalecer la práctica pedagógica y mejorar los aprendizajes de los estudiantes de primaria y secundaria en la región.

El lanzamiento estuvo a cargo del director regional de Educación, Kelvin Álvarez Matos, acompañado del director de la UGEL Huánuco, Dr. Francisco Pérez Naupay. La actividad contó con la participación de los once directores de las UGEL, especialistas del sector y delegaciones estudiantiles.

COMUNICACIÓN Y MATEMÁTICAS

Ambas plataformas están diseñadas para las áreas de Comunicación y Matemática y permitirán a los docentes elaborar evaluaciones alineadas al Currículo Nacional en cuestión de minutos, reduciendo considerablemente un trabajo que anteriormente podía demandar varias horas. Asimismo, se contempla ampliar sus funcionalidades a las áreas de Ciencia y Tecnología y Ciencias Sociales el próximo año.

Entre sus principales características destaca la generación de resultados en tiempo real y la retroalimentación detallada de cada alternativa de respuesta, explicando por qué es correcta o incorrecta. Además, proporciona información estadística agrupada por niveles de desempeño, como el literal, inferencial y crítico en comprensión lectora, lo que permitirá a los docentes identificar las dificultades de aprendizaje y reforzar oportunamente los contenidos que requieren mayor atención.

HERRAMIENTAS VALIDADAS

Las herramientas fueron validadas previamente mediante una prueba piloto aplicada a 200 estudiantes del ámbito de la UGEL Huánuco. Su desarrollo contó con la participación de especialistas de los niveles de primaria y de las áreas de Matemática y Comunicación, así como de docentes de aula.

Otra de sus ventajas es que permite imprimir las evaluaciones, facilitando su utilización en instituciones educativas ubicadas en zonas con acceso limitado a internet.

Finalmente, las jornadas de inducción virtual dirigidas a directores y especialistas comenzarán la próxima semana, tras lo cual las plataformas quedarán habilitadas para su utilización en las instituciones educativas de la región.