Huánuco: delincuentes roban S/100 mil de comunidad campesina tras amenazar con matar a un niño

El desalojo de la Liga de Gimnasia de Huánuco del local que ocupaba en el Complejo Deportivo de Paucarbamba continúa generando controversia. El Ministerio de Educación (Minedu) solicitó al Instituto Peruano del Deporte (IPD) un informe detallado y documentado sobre las condiciones en las que quedaron las instalaciones tras la intervención realizada hace aproximadamente 15 días.

Ante esta situación, el presidente del Consejo Regional del Deporte (CRD) de Huánuco, José Mena Castillo, convocó a los medios de comunicación para mostrar el estado actual del recinto, donde se evidencian pisos de madera deteriorados, estructuras desmontadas y diversos daños materiales.

Según denunció Mena Castillo, durante la intervención se habría producido el retiro de puertas, 12 luminarias, espejos de grandes dimensiones, guardarropas, accesorios de los servicios higiénicos y componentes de las instalaciones eléctricas y sanitarias. Asimismo, señaló que más de 20 espejos habrían sido destruidos y que actualmente el recinto no cuenta con servicios básicos.

¿QUÉ PASÓ CON LOS BIENES DEL IPD?

Durante su presentación, el titular del CRD exhibió documentos que, según indicó, acreditarían que parte de los equipos y materiales retirados pertenecen al IPD y fueron adquiridos durante las gestiones de los exgobernadores regionales Jorge Espinoza y Rubén Alva.

Mena Castillo anunció que se viene elaborando el informe solicitado por el Minedu y precisó que corresponderá a la Procuraduría evaluar las acciones legales que resulten pertinentes para recuperar los bienes que presuntamente habrían sido retirados de manera irregular.

ANUNCIAN NUEVO USO PARA EL RECINTO

Respecto al futuro del local, el presidente del CRD informó que se realizarán trabajos de limpieza y mantenimiento para habilitar una oficina de coordinación deportiva. Además, anunció que se proyecta implementar, antes de finalizar el año, espacios destinados a la práctica gratuita de boxeo, karate y tenis de mesa.

En cuanto a la disciplina de gimnasia, señaló que será el IPD la institución encargada de evaluar la habilitación de un nuevo espacio para que los deportistas puedan continuar con sus entrenamientos.

¿QUIÉN RESPONDERÁ POR LOS DAÑOS Y DÓNDE ENTRENARÁN LOS GIMNASTAS?

Mientras se espera el informe solicitado por el Minedu, quedan varias interrogantes por resolver: ¿quién asumirá la responsabilidad por los daños denunciados?, ¿qué ocurrió con los bienes que presuntamente fueron retirados? y, sobre todo, ¿qué alternativas tendrán los niños y jóvenes que practicaban gimnasia en este recinto?

También está pendiente conocer la versión de los representantes de la Liga de Gimnasia de Huánuco respecto a las denuncias formuladas y al destino de los materiales cuestionados.

La controversia pone nuevamente sobre la mesa la necesidad de garantizar una adecuada administración de la infraestructura deportiva pública, transparencia en el manejo de los bienes del Estado y condiciones apropiadas para que los deportistas huanuqueños puedan desarrollar sus disciplinas.

Los conflictos administrativos no deberían terminar afectando a quienes más necesitan estos espacios: los niños y jóvenes deportistas de Huánuco.