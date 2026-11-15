Huánuco: cadena perpetua para padre que ultrajaba sexualmente a su hija

Con el propósito de mejorar las condiciones de aprendizaje y brindar espacios seguros a los estudiantes, la Institución Educativa n.° 32819 del centro poblado de Quenrra, distrito de Churubamba, inauguró un nuevo módulo de tres aulas destinadas al nivel secundario.

Esta importante obra se concretó gracias al esfuerzo conjunto de directivos, docentes, padres de familia y autoridades locales, quienes unieron voluntades para hacer realidad el proyecto, luego de que la Municipalidad Distrital de Churubamba declarara inhabitables las antiguas instalaciones del plantel.

Ante esta necesidad, la comunidad educativa, junto con los representantes de la Asociación de Padres de Familia (APAFA), el Consejo Educativo Institucional (CONEI) y las autoridades locales, organizó diversas actividades para recaudar fondos y financiar la construcción de los nuevos ambientes educativos.

EL PADRINO

La ceremonia de inauguración contó con la participación del director de la UGEL Huánuco, Francisco Pérez, quien apadrinó la obra junto al director de la institución educativa, Mg. Ernesto Rivera Mayorga.

Durante su intervención, el titular de la UGEL Huánuco destacó que el trabajo articulado, el liderazgo y la voluntad de servicio permiten alcanzar importantes objetivos en beneficio de la educación. Asimismo, anunció su compromiso de impulsar la construcción de dos aulas adicionales, en coordinación con el Gobierno Regional, con la finalidad de continuar mejorando la infraestructura y las condiciones de aprendizaje de los estudiantes.