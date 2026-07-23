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La Municipalidad Distrital de Amarilis presentó oficialmente el Plan de Desarrollo Local Concertado (PDLC) Amarilis 2026–2040, un documento estratégico que guiará las acciones y políticas de desarrollo integral de la jurisdicción durante los próximos 14 años. Durante la ceremonia, el alcalde Roger Hidalgo destacó que, al ser el distrito metropolitano más poblado de la región Huánuco, se requiere una planificación responsable para construir una comunidad sostenible, inclusiva y competitiva.

La presentación técnica estuvo a cargo de los especialistas Yoel Alcedo Benancio y Geraldo C. Olortegui, quienes expusieron el diagnóstico territorial, las potencialidades locales y los lineamientos estratégicos para el crecimiento económico y el ordenamiento territorial. El plan busca articular de manera eficiente las metas del distrito con las prioridades de desarrollo nacional a largo plazo.

El evento contó con el respaldo de importantes figuras como Daisy Heidinger Zevallos, directora nacional del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico (CEPLAN), además de autoridades académicas, representantes del Colegio de Sociólogos y alcaldes vecinales. Heidinger resaltó que esta herramienta es clave para unificar el trabajo entre los sectores público y privado, promoviendo un crecimiento ordenado y capacidades locales fortalecidas.