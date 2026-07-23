Niños de la Cuna Jardín 001 desfilan con fervor patriótico en la Plaza de Armas de Huánuco

Detectan que director del Hospital II de Tingo María no cumple requisitos para el cargo

Con civismo y entusiasmo, 420 niños de la I.E.I. Cuna Jardín N.° 001 “Dr. Carlos Showing Ferrari” protagonizaron un vistoso pasacalle y desfile en la Plaza de Armas de Huánuco por el 205° aniversario de la Independencia del Perú. Los menores, de 18 aulas del nivel inicial, lucieron trajes alegóricos y representaron a personajes históricos acompañados por docentes y padres.

La directora del plantel, Judith Falcón Medina, destacó que esta tercera edición consecutiva busca fortalecer el respeto por los símbolos patrios y la identidad nacional desde la primera infancia. La principal novedad de este año fue la incorporación, por primera vez, de los niños de dos años del nivel cuna en las celebraciones patrióticas.

El evento contó con el saludo del director de la UGEL Huánuco, Francisco Pérez Naupay, quien resaltó la formación en valores cívicos. Asimismo, la dirección agradeció a la Municipalidad Provincial por las facilidades otorgadas y a la Policía Nacional del Perú, cuyas unidades garantizaron la seguridad y compartieron con los escolares.