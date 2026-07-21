La Contraloría General de la República detectó que el director del Hospital II de Tingo María no cumplió con los requisitos exigidos para el cargo al no acreditar la experiencia específica necesaria. Esta situación afectó directamente la idoneidad y legalidad en el ejercicio de la función pública de la entidad.

El informe revela que Recursos Humanos de la DIRESA validó incorrectamente más de cinco años de experiencia para su gestión realizada entre mayo y julio de 2025. Sin embargo, el órgano de control verificó que el médico solo contaba con tres meses y 17 días, una cifra muy inferior a los tres años mínimos exigidos por el Ministerio de Salud.

Dicha área calificó erróneamente como experiencia directiva las labores asistenciales que el profesional brindó en diversas entidades de salud. La Contraloría precisó que tales funciones no correspondían a cargos de jefatura, supervisión o asesoría de alta dirección, evidenciando una incorrecta evaluación de su perfil.

Pese a ello, la DIRESA volvió a designarlo desde agosto de 2025 hasta la actualidad bajo el mismo criterio inválido. El órgano supervisor determinó que su experiencia en cargos directivos reales suma apenas seis meses y 10 días, por lo que recomendó adoptar las acciones correctivas inmediatas ante las irregularidades.