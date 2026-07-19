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La Fiscalía Provincial Especializada en Materia Ambiental (FEMA) de Huánuco dispuso el inicio de diligencias preliminares para investigar una presunta afectación ambiental en la laguna Viña del Río, tras la difusión de información e imágenes sobre el cercado perimétrico realizado en este ecosistema urbano.

La decisión fue formalizada mediante el Oficio N.° 1678-2026-MP-FN-FPEMA-HUÁNUCO, emitido el 18 de julio de 2026 y dirigido a la Unidad Desconcentrada de Protección del Medio Ambiente de la Policía Nacional del Perú.

De acuerdo con el documento fiscal, la investigación se inició luego de que un medio de comunicación difundiera fotografías que muestran la instalación de un cerco alrededor de la laguna durante la madrugada, con el presunto propósito de iniciar trabajos de intervención sin contar con la certificación ambiental ni las autorizaciones administrativas correspondientes.

SANCIÓN CONTEMPLADA EN LA LEY

El Ministerio Público señala que los hechos serán materia de investigación por la posible comisión del delito de alteración del ambiente o paisaje, tipificado en el artículo 313 del Código Penal.

Como parte de las diligencias preliminares, la Fiscalía dispuso que la Policía Ambiental realice una inspección técnico-policial en la zona para verificar los hechos denunciados. Entre las acciones ordenadas figuran el levantamiento de actas, el registro fotográfico y audiovisual del lugar, la identificación de las personas naturales, funcionarios públicos y empresas que participen en la ejecución de la obra, así como la recopilación de la documentación relacionada con el proyecto y cualquier otro elemento de convicción que contribuya al esclarecimiento del caso.

Hasta el cierre de esta edición, la Municipalidad Provincial de Huánuco no había emitido un pronunciamiento oficial respecto de la intervención en la laguna Viña del Río ni sobre las autorizaciones administrativas y ambientales para la ejecución de los trabajos, pese a la preocupación expresada por vecinos y organizaciones de la sociedad civil.

La Fiscalía informó que la actuación de la Policía Ambiental deberá realizarse de manera inmediata y que el informe correspondiente será remitido al despacho fiscal para determinar las acciones legales que correspondan.

COMERCIANTES

Ante el cercamiento como de juegos, botecitos, venta de golosinas y dulces, en inmediaciones de la Laguna Viña del Río, varios comerciantes de la zona salieron a expresar su malestar, debido a que con el inicio de la obra que ejecuta el Gobierno Regional de Huánuco, ellos se quedarán sin trabajar negándoles el derecho, a poder llevar el sustento económico a su hogares.