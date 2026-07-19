En el marco de las actividades por el 205.° aniversario de la Independencia del Perú, efectivos de la Comisaría PNP Cayhuayna realizaron una jornada de embanderamiento en el centro poblado de Santa Rosa de Pitumama, barrio Mirador, en el distrito de Pillco Marca, como parte de la campaña destinada a promover el respeto por los símbolos patrios y fortalecer el civismo en la población.

La actividad se desarrolló bajo los lineamientos de la Región Policial Huánuco, encabezada por el general PNP José Luis Gonzáles Quintero, y contó con la participación de integrantes de la Junta Vecinal de Seguridad Ciudadana, quienes se sumaron a la iniciativa orientada a fomentar los valores patrióticos y la identidad nacional.

Durante la jornada, los efectivos policiales y vecinos exhortaron a la población a embanderar sus viviendas en conmemoración de las Fiestas Patrias, resaltando la importancia de fortalecer el compromiso ciudadano y el respeto por los símbolos nacionales.