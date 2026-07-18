Huánuco: prisión preventiva para dos acusados por tráfico de drogas

Personal policial de la Sección de Operaciones Especiales del Escuadrón Verde – Terna Huánuco, durante la ejecución del operativo policial denominado “Impacto - 2026”, realizado el 16 de julio de 2026 en el distrito de Amarilis, provincia y departamento de Huánuco, logró la detención de una mujer presuntamente implicada en el delito contra el patrimonio, en la modalidad de extorsión.

La intervención se produjo luego de que un ciudadano denunciara el hurto de su motocicleta de placa de rodaje 7370-WW, marca Bajaj, modelo Pulsar 200NS FI ABS. El agraviado manifestó que, tras el hecho delictivo, recibió mensajes a través de WhatsApp en los que un sujeto desconocido le exigía el pago de S/ 3 700 a cambio de devolverle el vehículo.

OPERATIVO DE VIGILANCIA

Tras coordinar un encuentro para la supuesta entrega del dinero, el personal policial implementó un operativo de vigilancia y seguimiento en las inmediaciones del jirón Abudavi, en el distrito de Amarilis.

Durante el operativo, los agentes observaron el momento en que una mujer recibió el dinero previamente acordado, procediendo de inmediato a intervenirla. La detenida fue identificada como Cecilia T.C.E. (30). Durante el registro personal, realizado conforme a ley, se le encontró en posesión de S/ 3 700 en efectivo, correspondientes al dinero entregado por el denunciante, así como un teléfono celular que habría sido utilizado para coordinar el cobro.

En atención a estos hechos, Cecilia T.C.E. (30) fue detenida por su presunta participación en el delito contra el patrimonio, en la modalidad de extorsión, y puesta a disposición del Departamento de Investigación Criminal (Depincri) Huánuco, donde se continuarán las diligencias e investigaciones correspondientes, conforme a ley.