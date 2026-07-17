El Poder Judicial dictó nueve meses de prisión preventiva contra Gino Sánchez y Segundo Rodríguez, investigados como presuntos coautores de tráfico ilícito de drogas en agravio del Estado peruano. La medida coercitiva fue obtenida por la Fiscalía Especializada en Delitos de Tráfico Ilícito de Drogas de Tingo María, tras sustentar el requerimiento con graves elementos de convicción que vinculan a los imputados con el hecho.

La intervención se ejecutó el 4 de julio de 2026 en la carretera Monzón-Tingo María, donde agentes policiales de inteligencia ubicaron a los sujetos en actitud sospechosa junto a una motocicleta. Durante el registro legalizado, las autoridades hallaron un costal de polietileno con restos vegetales que, tras la prueba química, dio positivo para marihuana (Cannabis Sativa) con un peso aproximado de 14.500 kilogramos.

Para fortalecer la acusación, la Fiscalía incorporó pericias realizadas a los celulares incautados, descubriendo mensajes, audios y fotos sobre coordinaciones para la venta, traslado y cultivo de sustancias prohibidas. Ante la gravedad del caso y una prognosis de pena que supera los diez años de cárcel, el tribunal ordenó su reclusión inmediata mientras concluyen las investigaciones.