Un grupo de proveedores del programa de alimentación escolar Qali Warma en Huánuco, alertaron que dejarían de entregar productos a los escolares del departamento. El representante de los proveedores, David Allpas Gómez sostuvo que Qali Warma comete abuso con los pequeños empresarios del país al rescindirles el contrato.

En enero del presente año se informó que a nivel nacional un promedio de 22 proveedores de Qali Warma habrían presentado certificados de calidad falsos para que firmen contratos el 2021. “Cuando el proveedor presenta documentación adulterada o falsa para cualquier trámite y/o durante la postulación y/o firma de contrato, es una causal de resolución de contrato y se ordena la retención del 10% por concepto de garantía de fiel cumplimiento del contrato que firmaron ”, refiere el programa.

Ante esto, Allpas Gómez sostiene que los proveedores desconocían que los certificados que les entregó la empresa Certificaciones Alimentarias Hidrobiológicas y Medio Ambientales (CAHM) estaba adulterados.

“Nosotros no tenemos forma de saber que las certificaciones de CAHM eran falsas, ya que sus certificados son acreditados por el Instituto Nacional de la Calidad (INACAL), del Ministerio de la Producción. Ese tema salió a la luz en agosto del 2021 y recién en enero de este año empiezan las observaciones . Nos dicen que rescindirán nuestros contratos y retendrán el 10% del dinero que dejamos como garantía. Es por ello que mientras, esto no se aclare los proveedores de Huánuco no vamos a entregar los productos al programa”, refirió Allpa Gómez.

Asimismo, dijo que de 22 proveedores acusados de adulterar documentos, solo ocho fueron sancionados.

Informe de INACAL precisa que certificados son falsos

Por su parte, el INACAL mediante oficio remitido al Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis), el 9 de noviembre del 2021 precisó que los certificados presentados por la empresa CAHM carecían de su aval e indicó que esos certificados serían falsos.

Para Allpa Gómez, Qali Warma tenía conocimiento del caso, pero no actuó a tiempo y permitió que los alimentos se distribuyan pese a no contar con certificación de buena calidad.

Sobre el caso, desde la oficina de Comunicaciones de Qali Warma en Huánuco, indicaron que ese tema es nacional y precisaron que en el departamento los diez proveedores tienen contrato 2022, por lo que la distribución de los alimentos está garantizada.

“No podemos adelantar opinión sobre el tema, ya que es un caso a nivel nacional. Sobre Huánuco podemos decir que los contratos están firmados con los proveedores, pero si no se cumple se hará valer lo que se indica en las clausulas para no perjudicar al Estado”, informaron.

