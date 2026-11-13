Huánuco: confirman condena de más de 22 años de prisión contra sujeto que intentó asesinar a un docente

Efectivos de la Comisaría PNP Llata capturaron a un joven de 18 años, presuntamente implicado en el robo agravado de S/ 85 mil a la tesorera de la comunidad campesina de Puños, en la provincia de Huamalíes, región Huánuco.

De acuerdo con la información policial, el asalto ocurrió aproximadamente a las 3:00 de la madrugada del 12 de noviembre de 2026, en un inmueble ubicado en el jirón Mariano C. Quispe, barrio San Juan, distrito de Puños. Según la denuncia, tres sujetos ingresaron al inmueble portando un arma de fuego y amenazaron a la agraviada para obligarla a entregar el dinero que tenía bajo su responsabilidad en calidad de tesorera de la comunidad.

Tras perpetrar el asalto, los delincuentes se apoderaron de S/ 85 mil y huyeron del lugar.

DESCUBREN AL SOSPECHOSO

Como parte de las diligencias iniciales, la víctima habría reconocido a uno de los presuntos asaltantes por su voz y gestos, identificándolo como su sobrino, Luis D.S.H. (18). A partir de esta sindicación, los agentes policiales realizaron las acciones correspondientes y lograron ubicarlo y capturarlo.

El intervenido fue trasladado a la Comisaría PNP Llata y puesto a disposición de la Sección de Delitos y Faltas, por su presunta implicancia en el delito contra el patrimonio, en la modalidad de robo agravado.

El caso fue comunicado al representante del Ministerio Público, quien dispuso que el joven permanezca detenido mientras se desarrollan las investigaciones y diligencias correspondientes para esclarecer los hechos y determinar la participación de los presuntos responsables.