Huánuco: Once cámaras de videovigilancia están malogradas y postergan transferencia Once de las 90 cámaras de videovigilancia instaladas en la ciudad de Huánuco como parte del proyecto Ampliación y mejoramiento del servicio de seguridad ciudadana en el distrito de Huánuco, financiado por el gobierno regional con inversión de 13 millones 978 mil soles , se encuentran malogradas y no pueden ser transferidas a la municipalidad provincial.