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El cantautor huanuqueño Luis Meza Pagano marca su retorno a la escena musical con una renovada propuesta artística y nuevos proyectos que se desarrollarán durante lo que resta de 2026 y a lo largo de 2027.

Como parte de esta nueva etapa, el artista recibió un reconocimiento de la Asociación Peruana de Autores y Compositores (APDAYC) por su trayectoria musical. La distinción se realizó durante una entrevista en las instalaciones de dicha institución, el pasado 9 de noviembre.

Este regreso coincide con el lanzamiento de su nuevo tema “No te pido que vuelvas”, una canción que aborda el desamor desde una perspectiva de dignidad, aceptación y fortaleza emocional. A través de esta composición, Luis Meza busca conectar con el público mediante sentimientos y experiencias que forman parte de la vida cotidiana.

EMPEÑOSO EN NUEVAS CREACIONES MUSICALES

En los últimos meses, el cantautor ha dedicado sus esfuerzos a la creación y producción de nuevos temas musicales y proyectos audiovisuales, cuyas primeras entregas comenzarán a presentarse en lo que resta del presente año y continuarán durante 2027.

Esta nueva etapa representa también una oportunidad para mostrar una faceta más amplia de su talento artístico, explorando diferentes propuestas musicales y audiovisuales, así como desarrollando canciones, historias y producciones con identidad propia.

Con una trayectoria vinculada a la balada y al pop rock latino, Luis Meza Pagano apuesta por renovar su propuesta musical y fortalecer su presencia en la escena artística, proyectando una etapa en la que la composición, la creatividad y la producción audiovisual tendrán un papel protagónico.

De esta manera, el artista huanuqueño busca seguir compartiendo su música con el público y consolidar nuevos proyectos que marquen el rumbo de su carrera durante los próximos años.