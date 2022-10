Una presunta sobrevaloración de más de 170 mil soles en la compra de cinco maquinas de hemodiálisis para la unidad renal del hospital Hermilio Valdizán Medrano de Huánuco, han detectado en dicho nosocomio y, por esta razón, el proceso se cayó hasta una nueva convocatoria.

MIRA AQUÍ: El Gobierno Regional de Huánuco y consorcio hoy inician conciliación por puente Tingo María





consejo. La denuncia fue hecha por el propio director del Hermilio Valdizán, Brady Caipa Enriquez, quien ayer acudió a sesión de consejo regional para informar sobre el proceso de compra y la demora del mismo.

Refirió que la misma empresa que vendió cada maquina por importe de S/48 490.00 el 2021, para este año ofertó a S/ 94 600.00.

“Recién ayer hemos detectado esto al preguntar por qué se ha caído el proceso y hemos encontrado el informe No 102 -2022, de unidad renal, donde solicita que se corrija los requerimientos para la adquisición de las cinco maquinas de hemodiálisis y no de hemodiafiltración, cuyo caso se encuentra en investigación”, manifestó.

En esa medida informó a los consejeros que su despacho está solicitando los documentos para hacer la denuncia como corresponde e identificar a los responsables, sobre todo respetando el debido proceso para no tener problemas posteriores.

Brady Caipa manifestó que el hospital tiene un presupuesto de 300 mil soles para la compra de las cinco maquinas, pero el proceso de adjudicación ha quedado desierto por las evidencias de irregularidades y sobrevaloración de S/171 279 50 en dicha compra.

Detalló que el año pasado han comprado cada una de las maquinas a S/48 490, este año se hizo un estudio de mercado y la misma empresa colocó a 60 mil soles, pero al hacer el proceso de adjudicación simplificada por las 5 maquinas la empresa manda el costo por S/94 600 cada uno, que supera largamente el costo anterior.

“Cuando revisamos el caso , vimos que el ingeniero encargado de revisar los Términos De Referencia- TDR , había cambiado, tanto es así que los TDR, que estaba como equipos de hemodiálisis, lo había cambiado por equipos de hemodiafiltración, que son distintos”, manifestó.

En ese sentido dijo que la maquina de diálisis hace la depuración de las sustancias que hay en el organismo y la de hemodiafiltración cumple otra función.

Además, manifestó que está en investigación el caso, toda vez que le ha parecido suigéneris, que el ingeniero a cargo haya cambiado las especificaciones técnicas sin la consulta del área usuaria.

Explico que, a más tardar, en 45 días se debe comprar los equipos, toda vez que la adjudicación simplificado dura 20 días y con la ampliación de 10 días más por las observaciones y las suscripción del contrato y la entrega.

El galeno también manifestó que por el momento cuentan con 5 maquinas de hemodiálisis que están funcionando, más con los 5 que van a adquirir sería necesario para brindar la atención a los usuarios durante las 24 horas del días, pero dijo que el nosocomio debe tener 15 para no tener problemas.

Por otro lado informó que han hecho compra de equipos para otras áreas del hospital por 700 mil soles aproximadamente, que se encuentran ya adjudicados y otros en suscripción de convenios.

Consejero denuncia por falta de especialistas

El consejero Américo Cárdenas afirmó que no hay especialistas en Huánuco y muchos pacientes están en espera y otros son trasladados a otros lugares. En respuesta Caipa Enriquez dijo que el hospital Hermilio Valdizan tiene una mala imagen por no pagar oportunamente a los médicos especialistas, por eso no quieren hacer contratos con dicho hospital, además el sueldo que ofrecen llega a 8 mil soles, cuando el Carlos Showing de Paucarbamba pagan 12 mil soles.