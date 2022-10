El Gobierno Regional de Huánuco y el Consorcio Puente Tingo, hoy 11 de octubre del 2022 inician proceso de concilian para seguir con la ejecución de la obra Puente Tingo María-Castillo Grande ( sobre el río Huallaga) en el distrito de Rupa Rupa provincia de Leoncio Prado, valorizado en S/ 52´246,445.71. El procedimiento tiene tres etapas: preconciliación, audiencia y posconciliación .

postergó. Para el pasado 30 de setiembre el Centro de Conciliación de la Cámara de Comercio e Industria de Huánuco, convocó a ambas partes con la finalidad de hacer la conciliación, pero fue suspendido para el 11 de octubre.

Miguel Thencera Pastor, representante legal del Consorcio Puente Tingo, el 1 de setiembre del 2022 presentó ante el gobierno regional, la solicitud de resolución de contrato, argumentando que la entidad debía el pago de tres valorizaciones correspondiente a los meses de junio, julio y agosto por más de 2 millones de soles.

En el gobierno regional, por intermedio del gobernador regional, Erasmo Fernández Sixto, de inmediato muy preocupado convocó a reunión de directorio de gerentes con la finalidad de tratar el tema y acordaron buscar la conciliación a través de la Procuraduría Público del gobierno regional, a cargo de Juan Carlos Nolorve Rojas.

Desde el 1 de setiembre ambas partes no se han acercado y la obra se encuentra paralizada.

Según, Miguel Thencera la obra se encuentra en un avance de más de 50% y financiera de 58%. Informó que las estructuras metálicas para el viaducto se encuentran en Lima para ser trasladados a Tingo María y por los problemas con el gobierno regional se ha detenido.

“Tenemos valorizaciones pendientes que el gobierno regional no nos ha pagado de los meses de junio, julio y agosto del presente año. Nos debe aproximadamente 2 millones 100 mil soles que es parte de la obra y nosotros deberíamos haber reinvertido y poder agilizar la obra” manifestó Thencera.

Fernández indica que todo esta en manos de procuraduría

“La pelota está en cancha del procurador regional, le hemos encargado para que busque la conciliación con la empresa. La conciliación estaba programado para el 30 de setiembre , pero se postergó para el 11 de octubre “manifestó el gobernador regional, Erasmo Fernández.

Refirió que la parte de Ingeniería del gobierno regional ha puesto los puntos para la conciliación , lo propio hizo la parte legal, y corresponde a la empresa responder anta la propuesta.

Dijo que el tema a tratar es el pago de valorizaciones que hasta el momento era dos y no tres como indica la empresa, y luego la validez o no de la carta fianza.

“La parte administrativa de la sede regional ha decidido no pagar las valorizaciones, en este caso el administrador con el tesorero dijeron mientras no cambiaba la carta fianza , no se podía pagar. Esos términos lo tendrá que ver el procurador para ver si llegamos a conciliar” manifestó.

Fernández insistió que la preocupación del gobierno regional es que la obra no se paralice , eso podría complicar más aún la situación.