Candente sesión de consejo regional en la que se debatió ayer el pedido de suspensión del gobernador regional, Erasmo Fernández Sixto, que no prosperó. Mientras los consejeros sesionaban en su local, ubicado en el parque San Cristobal de Huánuco, en el frontis, un grupo de pobladores respaldaban el pedido hecho por tres legisladores.





sesión. A las 9 de la mañana comenzó la sesión convocada por el delegado, Johann Aguirre Caldas, donde también estuvo Erasmo Fernández acompañado de su abogado, Sergio Ordoñez Samamé.

Los consejeros regionales Rolando Flores, Américo Cárdenas y Amancio del Águila sustentaron sus pedidos de suspensión, los dos primeros fundamentaron que el gobernador debe ser suspendido por existir audios de corrupción que lo compromete y el tercero dijo que el incumplimiento del artículo 39-A, de la ley n. ° 30364, norma para prevenir, sancionar y erradicar contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar, es causal de suspensión.

“Es necesario que el gobernador se vaya a su casa por 30 días para que reflexionen por el daño que le está haciendo a Huánuco. Él mismo se ha puesto la soga al cuello, él dice que no ha sido reglamentado la ley , eso es falso lo que falta es la adecuación y eso le corresponde al Ejecutivo” manifestó.

Por su parte, Fernández Sixto, quien también estuvo en la sesión dijo que no existe causal para suspenderlo en el cargo, el consejo regional es autónomo y va respetar sus decisiones, pero va proceder de acuerdo a sus atribuciones.

Lo propio hizo su abogado quien afirmó que el caso de los audios se encuentra en investigación, y posiblemente haya sido manipulado, cortado y no se sabe quién es el interlocutor y dónde fue grabado, eso no se puede dar legalidad.

El mandatario regional se retiró luego de participar en la sesión y en el frontis del local de consejo regional un grupo de personas protestaban, incluso le gritó de “corrupto” y “ladrón” y se fue en su camioneta con rumbo al gobierno regional.

En plena sesión la consejera Luz Rosales, lamentó de la actitud de alguno de sus colegas que dicen “no estar de acuerdo” con la suspensión del gobernado regional.

“Es una vergüenza de verdad para mí, escuchar a algunos consejeros, quienes dicen no, yo no estoy de acuerdo con esto ( suspensión), por qué no están de acuerdo?, ¿por qué andan detrás de esto?, andan pidiendo limosna al nuevo gobernador?, que vergüenza me da sinceramente, no voy a decir nombres , porque yo si sé quienes son, y hasta me ha ofrecido dar dinero, jamás en la vida en mi condición de mujer, he aceptado, en mi condición de madre para mi sería una vergüenza haber recibido eso” manifestó.

En esa medida insistió que esas cosas le da vergüenza como mujer y madre, por lo tanto ella quiere quedar bien con su pueblo, provincia , hijos y nietos, por lo tanto trabaja de manera transparente.

Consejera delata a colegas en plena sesión

“Señores es una vergüenza que nosotros somos maltratados, no solo por la prensa sino por nuestros ciudadanos donde nos dicen corruptos, vendidos, nunca me he vendido, jamás he recibido ni un centavo de nadie, al contrario me proponían cosas ilegales e irregulares, jamás he aceptado, pero en una ocasión casi lo hago” manifestó al indicar que jamás se va vender a los corruptos.

El consejero Ibán Albornoz afirmó que existe causal para suspender a Erasmo Fernández y no lo dice con el afán de asumir la gobernación, sino bajo el argumento legal que tiene. “Yo no busco la gobernación o vicegobernación, de darse el caso, yo renuncio y la nueva autoridad sea elegida por el consejo regional” aseveró.

Diez consejeros votaron en contra de la suspensión, incluido el promotor de dicha medida, Américo Cárdenas, y 0cho a favor.