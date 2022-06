Una breve conversación entre tres consejeros regionales, mostrarían el interés que habría para que el prófugo exgobernador de Huánuco, Juan Alvarado Cornelio, retome el control del Gobierno Regional de Huánuco (GRH).

El diálogo por WhatsApp entre los consejeros, Juan Ferrer, Américo Cárdenas y Elías Falcón se da previo a la audiencia (hoy a las 3:00 p.m.) de apelación contra los 18 meses de prisión preventiva dispuesta por el juez Elmer Contreras contra Alvarado, la exgerente de Desarrollo Social, Luz Rodríguez Ramos y el empresario Luis Bedregal, involucrados en la compra irregular de 7 955 laptops que generaron un perjuicio económico al erario nacional superior a los S/ 20 millones.

La interacción con frases cortas y stickers se da en el grupo de WhatsApp del colegiado regional, al que tuvo acceso Correo, se da en dos fechas distintas, en la primera se lee que el consejero Juan Ferrer responde con una carcajada al mensaje de su colega Cárdenas quien indica que: “Me datean que el abogado Nalvarte va asumir esa gerencia (Desarrollo Económico)…también me avisan mis contactos que el 15 (junio) asume nuevamente la Gobernación el ex (Alvarado). Ya que un día antes mo (lo) limpiarán de todo…Osea a diciembre no llegamos ni al 50 % en gastos de inversión (SIC)”. El mensaje de Cárdenas sobre el regreso de Alvarado Cornelio al GRH es respondido por el consejero Elías Falcón con un sticker de un hombre de campo con las manos en posición de oración, en clara alusión a que ojalá se concrete el comentario de Cárdenas. Esta conversación se dio entre las 16:00 p.m. y 17:00 pm.

En la segunda conversación entre los consejeros se lee a Cárdenas que en tono irónico indica que “creo vuelve tacho ya que el tío (Alvarado) vuelve el 15 no se olviden (SIC)”, seguidamente postea un sticker Elmo, una de las figuras de Los Muppets, quien señala en señal de burla.

Posteriormente, el consejero Juan Ferrer responde “Jajaja…y va tener un comité de bienvenida por parte de la coalición…Jajaja (SIC)”. Seguidamente Cárdenas dando a entender que no estaría de acuerdo con el proceder de la “Coalición” que criticó la gestión de Alvarado Cornelio indica: “Hoy ya solicité garantías personales. Porque como yo soy muy explosivo en mi carácter no me controlo y se como voy a reaccionar. Puedo faltarle el respeto a la virgen de Guadalupe y Madre Teresa de Calculta (SIC)”. Esta conversación se dio entre las 18:12 p.m. y 18:46 p.m. el día no se ha podido precisar, pero se supone que es posterior al 2 de junio fecha en la que la Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de Huánuco, programó para el 14 de junio desde las 3:00 p.m. la audiencia pública de apelación de autos sobre los 18 meses de prisión preventiva dispuesto contra Alvarado Cornelio por el caso de la compra irregular de 7995 laptops, ya que si aprueban el pedido de la prófuga exautoridad, este podría volver al GRH.

Antecedentes. Como se recuerda, Américo Cárdenas tiene una conversación con el hijo del prófugo Alvarado, Juan Alvarado Modesto, en el que se escucha a Cárdenas pedirle favores laborales para sus allegados. En tanto, Juan Ferrer y Elías Falcón tuvieron una posición muy pasiva ante las diversas denuncias en el Ministerio Público contra la gestión de Juan Alvarado Cornelio.

