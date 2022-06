Personajes cercanos al prófugo exgobernador Juan Alvarado Cornelio sostuvieron una conversación en la que darían cuenta de oscuros manejos en el Gobierno Regional de Huánuco. La conversación se dio en medio de la pandemia por el coronavirus.

En el audio que da cuenta entre la conversación entre el exdirigente de Construcción Civil y hoy empresario Durán Zambrano Maylle y Willian Malpartida (Chofer de Alvarado) se menciona a personajes que son investigados por la Fiscalía Anticorrupción por presuntamente integrar la organización criminal “Los Intocables de las Obras” que operó al interior del GRH, liderada por Alvarado Cornelio y su hijo Juan Lenon Alvarado Modesto.

Zambrano y Malpartida mencionan que Diego Quispe Berbeño, Yoisi Malpartida Alania, Percy Ramos Esteban y Lincoln García Coz, participaban directa e indirectamente en el funcionamiento de la referida organización delictiva.

“Yo sé varias cosas, algún día va a necesitar ese pata Juan Lenon, todo el día hace esperar a la gente que ha trabajado como burro. Algún día va pagar todo lo que hace, me debe, Yo sé todas sus cosas lo que provee con su Tierra Negra…Lincoln está molesto porque no recibe nada”, dice Zambrano.

En tanto, Malpartida comenta que Percy Ramos está bien, “recién ahora fue a Ica a ver una obra. Ahí Polanco le dijo cómo vas con la obra que dio Juanito…Polanco lo ayudó a armar todo su expediente…Ramos tiene un proyecto por S/ 800 mil...Diego me provó cuando estamos por Ica, que pasarías si los voto, tú te irías con Erasmo (actual gobernador interino)... te quiere sacar boca para que luego informe”.

Seguidamente, Zambrano pregunta si Juan Alvarado Modesto tiene obras en Ica, y si están intercambiando obras entre el gobierno de Ica y el de Huánuco, a lo que Malpartida afirma que sí.

¿Quiénes son los personajes líneas arriba mencionados? Quispe Berbeño se hizo conocido por intentar cobrar S/ 300 mil por el trabajo (que no hizo) de mantenimiento de la planta chancadora de Chullqui; Ramos Esteban es representante común del Consorcio El Shaddai Tingo que está a cargo de la construcción del colegio Túpac Amaru en la provincia de Pachitea, que tiene una inversión que supera los S/ 15 millones; asimismo, es sindicado por la Dirección Contra la Corrupción (Dircocor) de la PNP, como testaferro de Juan Alvarado Modesto. García Coz, también es señalado como cómplice del hijo del exgobernador.

En tanto, Carlos Paredes Polanco es un ingeniero que figura como miembro de los comités de selección de las municipalidades provinciales y distritales donde las empresas de la familia de Juan Alvarado ganaron millonarias obras.

Avanzada la conversación entre Zambrano y Malpartida, ambos concluyen en que “todos van a terminar enmarrocados…por eso un día que llegue a ser testigo ante la Fiscalía se hunde, todos van a ir enmarrocados (a la cárcel)”, comenta el exdirigente de Construcción Civil, mientras su opinión es reafirmada por Malpartida que señala “todititos van a ir enmarrocados, empezando por el viejo (Juan Alvarado Cornelio)”.

Gerentes del GRH se reunían en oficina de Juan Alvarado Modesto

A medida que el diálogo continúa, se llega a comentar que el exgerente Luis Briceño y la exasesora Zulma Picón sostenían reuniones en la oficina de la empresa de Juan Alvarado Modesto a donde también llegaban los gerentes del GRH a coordinar las acciones que ejecutarían en la institución.

“Lucho Briceño le ha comprado su excavadora a (Juan Alvarado Modesto) están haciendo creo una defensa ribereña en La Unión”, dice Malpartida; “ese Juanito no regala nada, ese da con cambio a algo…al alcalde de Cholón le dio su camioneta a cambio (obra) del puente de Paraíso”, indica Zambrano; “él (Juan Alvarado Modesto) le ha dado la camioneta, volquete, plata en mi delante”, señala Malpartida.

Con tono disgustado, Zambrano reclama porque no le quieren pagar por el trabajo que realizó y refiere que dieron la orden para que coordine con Yoisi Malpartida Alania para que le den proyectos por S/ 30 mil y S/ 31 mil, a los que él no acepta. “Yoisi recibió la orden de que los proyectos pequeños me lo den y que los grandes los pase a la oficina (de Juan Alvarado Modesto)”.

TE PUEDE INTERESAR: Fiscalía: Gobernador Alvarado lideraría organización delictiva en GRH

Entrando al final de la conversación, ambos personajes coinciden en que el exgobernador “recibía dinero en sacos y maletas”. “Willy a lo franco, franco desde la época de la ‘Tía Lucha’ nunca he visto tanta plata hasta hoy. Medio costal de plata se ha llevado Juan Alvarado, me contó Percy Ramos”, cuenta Malpartida a Zambrano que indica que él también vio como le entregaban a Alvarado dinero en una maleta.

Es precisó indicar que Durán Zambrano Maylle fue uno de los personajes de Huánuco que apoyó la campaña electoral de Juan Alvarado en el 2018, por problemas económicos su relación se quebró.

Audiencia pública de apelación de Juan Alvarado

Finalmente, la Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de Huánuco, programó para el 14 de junio desde las 3:00 p.m. la audiencia pública de apelación de autos sobre los 18 meses de prisión preventiva dispuesto contra Alvarado Cornelio por el caso de la compra irregular de 7995 laptops.

La Sala está integrada por los jueces superiores Eloy Cupe Calcina Ángel Gómez Vargas y Samuel Santos Espinoza.

VIDEO RECOMENDADO:

Audio revela que hija de gobernador da órdenes en Gobierno Regional de Huánuco