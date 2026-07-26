Lizardo Calderón, Luis López y Manzueto Cabrera fueron sentenciados como autores del delito de negociación incompatible, en agravio del Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural – AGRO RURAL. La sentencia fue emitida tras acreditarse que, durante la ejecución del proyecto “Mejoramiento del Sistema de Riego POGRIN”, en el distrito de Jacas Grande, provincia de Huamalíes.

Los hoy sentenciados intervinieron indebidamente para favorecer el pago de la valorización n.° 14 de la obra, pese a que esta contenía metrados no ejecutados y observaciones técnicas no subsanadas.

Durante el juicio la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Huánuco demostró que, entre diciembre de 2015 y febrero de 2016, los funcionarios procesados impulsaron el trámite y pago de S/ 616 175.18 a favor del Consorcio Irrigaciones, a pesar de conocer que los trabajos valorizados no se ajustaban al expediente técnico ni habían superado las observaciones formuladas por la supervisión. Las posteriores acciones de control permitieron establecer que la entidad efectuó un pago en exceso por S/ 187 230.03, ocasionando un perjuicio económico a AGRO RURAL.

En ese contexto, el Juzgado declaró infundada la excepción de prescripción planteada por la defensa y les impuso cinco años de pena privativa de libertad suspendida, además del pago solidario de S/ 237 230 por concepto de reparación civil.

Este importante resultado fue posible gracias a la sólida investigación y sustentación jurídica desarrollada por la fiscal provincial Isabel Fernández Aquino, de la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Huánuco.